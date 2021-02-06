Сакраменто, США, 6 февраля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Употребление слишком большого количества жиров и сахара в детстве может изменить микробиоту кишечника во взрослой жизни. Статья с описанием соответствующего исследования опубликована в журнале The Journal of Experimental Biology.

danielle macinnes

Под микробиотой человека понимают совокупность всех микробов, населяющих организм человека. Большая часть из этих микроорганизмов находится в кишечнике и выполняет полезные функции, участвуя в расщеплении пищи, синтезе витаминов и стимулировании иммунной системы. Таким образом, нарушение состава микробиоты из-за нездоровой диеты может привести к ослаблению иммунитета и другим проблемам со здоровьем.

Группа учёных из Калифорнийского университета решила изучить влияние различных видов диеты на организмы животных. Исследование проводилось с лабораторными мышами, которые были разделены на четыре группы. Половина мышей получила стандартную здоровую диету, вторая половина — диету с повышенным содержанием жиров и сахара. Половина животных каждой из групп имела доступ к беговому колесу, остальные были ограничены в физической активности.

Подопытные мыши содержались на разных диетах в течение трёх недель, после чего все стали получать здоровую пищу. Через 14 недель команда учёных изучила микробиоту кишечника мышей, чтобы проследить долгосрочные последствия неправильной диеты.

Исследователи установили, что у мышей, питавшихся в течение трёх недель нездоровой пищей, и через 14 недель сохранились нарушения состава микробиоты. В частности, у этих животных было значительно снижено количество бактерий Muribaculum intestinale, которые участвуют в углеводном обмене.

Эксперимент также показал влияние физической активности на состав микробиоты. Количество бактерий Muribaculum intestinale увеличивалось у мышей, получавших стандартную диету и имевших доступ к беговому колесу. При этом у мышей на неправильной диете количество этих бактерий снижалось вне зависимости от уровня физической активности.

«Мы изучали мышей, но наблюдаемый нами эффект можно проследить и у детей, которые сидят на западной диете с высоким содержанием жиров и сахара. Последствия нездорового питания для микробиома кишечника сохраняются до шести лет после полового созревания», — прокомментировал один из авторов исследования физиолог Теодор Гарланд.