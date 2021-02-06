Караганда, Казахстан, 6 февраля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В Карагандинской области Казахстана по подозрению в получении взятки задержали судью специализированного межрайонного экономического суда, сообщает 6 февраля Zakon. kz со ссылкой на пресс-службу Карагандинского областного суда.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Продажный чиновник

«Центральным аппаратом Агентства по противодействию коррупции во взаимодействии со Службой внутренней безопасности Верховного суда задержан судья СМЭС Карагандинской области с поличным при получении взятки», — сообщает источник.

В ведомстве не стали уточнять иные подробности дела в интересах следствия.

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Напомним, ранее сообщалось о задержании по подозрении в получении неправомерной выгоды судьи апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Туркестанского областного суда Казахстана.