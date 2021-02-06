Вена, 6 февраля, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна поддерживает позицию Берлина по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом Курц заявил в интервью немецкой газете Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По словам Курца, газопровод «Северный поток — 2» выгоден не только Российской Федерации, но и ряду стран Евросоюза.

«Тот, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается», — сказал Курц.

Он также подчеркнул, что совершенно не стоит связывать этот коммерческий проект с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, который в России был посажен в тюрьму.

Курц отметил, что «Северный поток — 2» будет выгоден как Германии, так и Австрии, а также некоторым другим евросоюзным странам. В целом австрийский канцлер назвал этот проект «очень позитивным».

А вот приговор блогеру Навальному, который много раз нарушал режим условного срока, и из-за этого был помещен в тюрьму, Курц назвал «неприемлемым». Но вместе с тем Австрия намерена поддерживать «диалог с Россией», несмотря на все существующие разногласия.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель предприняла некоторые дипломатические усилия по защите «Северного потока — 2». Так, американцы заявили, что санкции будут вводить уже после завершения строительства газопровода, и они пока не придумали какие. Президент Франции Эммануэль Макрон согласился с позицией Меркель по «Северному потоку — 2».