Санкт-Петербург, 6 февраля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последние сутки констатировали 45 летальных исходов, причиной которых стали осложнения в результате коронавирусной инфекции. Общее количество умерших от COVID-19 в Петербурге теперь составляет 10 042 человека с начала пандемии.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске в метро

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Также за 5 февраля лабораторно подтвердили 1248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в субботу, 6 февраля, в городском оперативном штабе. Новый суточный показатель — на 215 случаев меньше, чем было выявлено в предыдущие сутки.

Таким образом в Петербурге третьи сутки подряд снижается количество вновь выявленных носителей инфекции. Петербург находится на втором месте по суточной выявляемости после Москвы.

Всего с начала пандемии в Северной столице выявили 343 640 случаев заражения. Выздоровели 245 947 человек, в том числе 2472 человека были выписаны за последние сутки.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25 203 человека.

Интенсивность распространения новой коронавирусной инфекциипродолжает снижаться, прокомментировали ситуацию в городском координационном совете по борьбе с ковидом.

«Для поддержания этой позитивной тенденции петербуржцам важно соблюдать противоэпидемические меры: носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, не посещать мероприятия, сопровождающиеся массовым скоплением людей, а также активно участвовать в вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — подчеркивают специалисты.