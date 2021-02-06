Киев, 6 февраля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Национальная гвардия Украины (НГУ) в 2021—2022 годах в соответствии соглашением об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты Украины, заключенным между правительствами Украины и Франции (ратифицировано Киевом в 2018 году) получит десять вертолетов и продолжит подготовку лётного и инженерно-технического состава НГУ, сообщили в пресс-службе силового формирования МВД Украины.

Goodfon.com Вертолеты компании «Airbus Helicopters» типа H225

В соответствии с указанным соглашением между компанией «Airbus Helicopters» и государственным предприятием «Украинский авиационно-транспортное предприятие «Хорив-АВИА» ранее был подписан контракт на поставку в 2018—2022 годах двенадцати вертолетов типа H225 для НГУ.

На официальной встрече представители Национальной гвардии и «Airbus Helicopters» рассмотрели вопрос поставки шести вертолетов в 2021 году и отправки двух имеющихся в НГУ вертолетов на предприятия компании «Airbus Helicopters» для модернизации с целью доукомплектования переданных ранее (в 2018—2019 годах) вертолетов.

В пресс-службе НГУ также напомнили, что представители компании в 2018—2019 гг. на территории Франции, Шотландии и Германии обучали два экипажа НГУ и часть инженерно-технического состава для обслуживания и эксплуатации указанных вертолетов.

Отметим, национальная гвардия Украины входит в систему министерства внутренних дел Украины (МВД) и является воинским формированием c правоохранительными функциями.

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