Киев, 6 февраля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Совнацбез Украины (СНБО) продолжит вводить санкции за антиукраинскую деятельность против граждан страны — как юридических, так и физических лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Об этом вечером 5 февраля в эфире украинского телевидения заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Силовик заявил, что санкции будут продолжать вводить «уже в ближайшее время», и дал понять, что под низ могут попасть депутаты Верховной рады текущего созыва.

«Я могу с уверенностью сказать, что будет фигурировать и ряд депутатов, которые заседают сегодня в Верховной раде… У нас более чем достаточно аргументов, чтобы ввести санкции. А если кто-то считает, что (закрытие телеканалов) — это лишь одноразовая акция, то он глубоко ошибается», — отметил Данилов.

Конкретных фамилий депутатов, которым угрожают санкции, он не назвал.

ИА REGNUM напоминает, что санкции против депутата Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака власти Украины ввели вечером 2 февраля. Эти санкции привели к закрытию трех крупнейших телеканалов страны, владельцем которых является Козак.