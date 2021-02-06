Ереван, 6 февраля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. 6 февраля (5 февраля мск) впяти километрах от села Шоржа Гегаркуникской области Армении было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7, сообщаетпресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

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«6 февраля в 00:06 (23:06 5 февраля мск)… сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения зарегистрировано… в 5 км к северо-востоку от села Шоржа Гегаркуникской области на глубине 10 км землетрясение магнитудой 3,7», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Сила подземных толчков в эпицентре землетрясения составила пять балов. Подземные толчкив 4−5 балловощущались в Гегаркуникской и Тавушской областях, добавили в МЧС Армении.

Отметим, накануне, 5 февраля вечером (18:36 мск), по тем же координатам было также зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7. Подземные толчки были ощутимы в Гегаркуникской области, во многих населенных пунктах Котайкской, Тавушской, Лорийской и Араратской областей, а также в столице Армении.