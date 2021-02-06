Киев, 6 февраля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В ситуации с дефицитом электроэнергии на Украине якобы виновата Российская Федерация. Об этом в своей статье для издания «Главред» заявил президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Электроэнергия

По словам Гончара, в том, что на Украине не хватает электрической мощности, якобы прослеживаются попытки России «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев.

Гончар отметил, что дефицит запасов угля на складах тепловых электростанций создает угрозу для стабильной работы ТЭС, и это вполне могут почувствовать потребители.

Но проблема дефицита угля возникла не случайно, считает он. Причина такого печального развития событий — это, во-первых отсутствие контроля над запасами топлива со стороны украинского правительства, а во-вторых — умышленные действия игроков рынка.

«Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько — игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно», — пишет Гончар.

Но он убежден, что Россия якобы активизировала свои попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину.

Чтобы не допустить веерных отключений электроэнергии на Украине, придется закупать уголь, — или в Белоруссии, или в России. При этом надо понимать, что уголь в Белоруссии — тоже российский. Всё это будет бить по Украине в целом, так как заставит покупать энергоносители у «страны-агрессора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине произошли аварии на двух электростанциях — 2 и 3 февраля произошли отключения энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС. Украинские власти запросили экстренные поставки электроэнергии из Белоруссии.