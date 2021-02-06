Москва, 6 февраля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Средневзвешенная цена автомобиля на вторичном рынке в России по итогам 2020 года составила 550 тыс. рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

balsas.it Авторынок

В 2019 году средневзвешенная цена автомобиля, рассчитываемая с учетом объёмов продаж по различным моделям без учёта модификаций, составила 450 тысяч рублей. Таким образом, рост цены составил 10%.

Стоимость автомобилей с пробегом премиум-сегмента в 2020 году выросла на 11%. Средневзвешенная цена таких автомобилей по итогам года составила 1,46 млн рублей.

Отмечается, что резкий рост цен — от 15% до 20% — был зафиксирован среди подержанных автомобилей возрастом от 3 до 7 лет. Более «возрастные» автомобили, выпущенные от 10 до 20 лет назад, за 2020 год выросли в цене на 5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самыми продаваемыми иномарками на вторичном рынке в России по итогам 2020 года стали модели Ford Focus, Hyundai Solaris и KIA Rio.