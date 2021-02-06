Екатеринбург, 6 февраля, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Свердловской области на станции Седеьниково произошла течь в вагоне-цистерне. Разлилось авиационное топливо, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

(сс) Victoria_Borodinova Цистерна для транспортировки топлива

Вагон был в составе грузового поезда. Его оперативно отцепили и отправили в тупик. Течь устранили. Ущерба окружающей среде не причинено.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП. Предстоит установить соблюдения требований законодательства при транспортировке опасных грузов и экологического законодательства. Также выясняются обстоятельства произошедшего.