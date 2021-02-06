Стокгольм, 6 февраля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Швеции утверждает, что высылаемый из Российской Федерации сотрудник генерального консульства королевства в Санкт-Петербурге вовсе не участвовал в несанкционированных акциях протеста в городе. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба шведского внешнеполитического ведомства накануне, 5 февраля.

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Напомним, что Министерство иностранных дел России заявило о том, что из страны высылаются дипломаты Швеции, Германии и Польши, которые участвовали в массовых беспорядках 23 января. О высылке дипломатов было объявлено в тот момент, когда в Москве находился с официальным визитом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В МИД Швеции подтвердили, что получили информацию о высылке сотрудника генерального консульство королевства в Санкт-Петербурге. В шведском МИД считают высылку «совершенно неоправданной», о чём и сообщили российской стороне.

«Министерство решительно отвергает заявления российской стороны, что дипломат принимал участие в митинге в России», — сказано в заявлении МИД Швеции.