Вашингтон, 6 февраля, 2021, 05:36 — ИА Регнум. Экономика США всё еще находится в трудном положении из-за ситуации с пандемией коронавируса, заявил американский президент Джо Байден 5 февраля в ходе пресс-конференции.

Бен Шан. Безработные. 1938

Глава государства отметил, что 24 млн взрослых и 12 млн детей в стране страдают от нехватки продовольствия. Кроме того, по его словам, около 4 млн жителей США являются безработными более шести месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января, спустя два дня после своей инаугурации, Джо Байден заявил, что кризис, охвативший американскую экономику в связи с пандемией, углубляется.