Москва, 6 февраля, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о блокировке нескольких каналов, выкладывающих в открытый доступ личные данные участвовавших в протестах граждан, а также подобных каналов с данными правоохранителей, прокуроров, судей и журналистов. Об этом 6 февраля он написал в своём официальном Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

«За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России», — говорится в сообщении, где также отмечается появление подобных каналов с данными государственных служащих, правоохранителей и журналистов.

Дуров подчеркнул, что подобное использование Telegram, некоторые пользователи которого в комментариях подобных каналов прямо призывают к различным формам насилия, «прямо противоречит нашим правилам». Помимо этого, Apple уже более недели не даёт одобрения на публикацию экстренного обновления Telegram для iOS.

«Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением… В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными», — сообщает Дуров.

Как сообщало ИА REGNUM, мессенджер Telegram в январе 2021 года стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире, обогнав другие популярные мессенджеры и социальные сети.