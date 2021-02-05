Франция, 6 февраля, 2021, 01:57 — ИА Регнум. В Альпах под лавиной погиб 45-летний французский альпинист. Об этом 5 февраля сообщает Le Parisien.

Антон Подгайко ИА REGNUM

Несчастный случай произошел в департаменте Верхние Альпы. Мужчина был унесен лавиной в долину Куло, на высоте 2100 метров над коммуной Шатору-Ле-Альп, а затем упал в ледяной желоб. Его тело было найдено под пиком Рошельера.

Во Франции с начала зимнего сезона под лавинами погибли 17 человек, согласно подсчетам Национальной ассоциации по изучению снега и лавин Anena. За неделю в конце января было зафиксировано шесть погибших. В сравнении с предыдущими 15 лыжными сезонами, в этом году число несчастных случаев со смертельным исходом в два раза больше.