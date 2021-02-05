Нью-Йорк, США, 6 февраля, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 5 февраля незначительно выросли на фоне ожидания нового пакета мер, направленного на поддержку американской экономики в условиях пандемии.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 92,38 пункта (0,30%), до уровня 31 148,24 пункта. S&P 500 прибавил 15,09 пункта (0,39%), поднявшись до уровня 3886,83 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 78,55 пункта (0,57%), поднявшись до уровня 13 856,30 пункта.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI в конце дня поднялись на $0,85 (1,51%), до уровня $57,08 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 4 февраля существенно выросли на фоне позитивной финансовой отчётности американских технологических компаний. Лидером роста является Nasdaq.