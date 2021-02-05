Москва, 6 февраля, 2021, 00:39 — ИА Регнум. Требование МИД России покинуть переделы страны для трёх дипломатов из Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 5 февраля в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM Участники митинга в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года

«Ну, правильно сделали. Дипломат должен заниматься налаживанием связей между странами, а не пытаться лезть со своим уставом в чужой монастырь», — поделилась своим мнением Софья Б.

Множество пользователей крайне положительно отнеслись к данной новости. Люди уверены, что, объявленные персонами нон-грата, диплома совершенно забыли с какими целями приехали в Россию.

«Вот и отлично! Так и надо! А то они вовсе забыли зачем приехали», — пишет Еленочка Ш.

Некоторые комментаторы отметили, что данные представители иностранных государств, по сути, пытались повлиять на внутренние дела Российской Федерации, что, по их мнению, является недопустимым.

«Это правильно, не надо лезть во внутренние дела России», — считает Александр Г.

Ряд граждан отнёсся к решению российского МИД с юмором. Они отметили, что впервые стало можно наблюдать дипломатов-оппозиционеров, недовольных отношением государства к чужим для них гражданам.

«Совершенно верное решение. Дипломат-оппозиционер это что-то новенькое», — написала Юлия М.

Напомним, 5 февраля МИД России объявил персонами нон грата дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции из-за участия в несанкционированных акциях, в результате чего этим представителям иностранных государств придётся в ближайшее время покинуть пределы страны.