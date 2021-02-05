Стокгольм, 5 февраля, 2021, 23:31 — ИА Регнум. С осуждением решения Москвы выслать из России дипломата из Швеции выступает шведский МИД, написала глава ведомства Анн Линде 5 февраля в Twitter.

ИА REGNUM Митинг в поддержку Навального, 23 января 2021 года

Глава шведского внешнеполитического ведомства отметила, что, узнав о случившемся, поблагодарила своего соотечественника «за его важную работу, в том числе за налаживание контактов между людьми с Россией».

Комментируя заявление российского МИД о том, что дипломат генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге был замечен на несанкционированном митинге 23 января 2021 г., Линде заявила:

«Обвинения русских совершенно беспочвенны. Мы оставляем за собой право отреагировать соответствующим образом на этот недружественный акт».

Как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ ранее заявил послу Швеции, что дипломат шведского генконсульства в Санкт-Петербурге должен в ближайшее время покинуть Россию, потому что его участие в несанкционированной акции не соответствует дипломатическому статусу.