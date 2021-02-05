Киев, 5 февраля, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Украина никому не даст «приватизировать» русский язык, заявил в своем видеообращении, обнародованном вечером 5 февраля, президент страны Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

Зеленский отметил, что на русском языке говорят очень многие украинцы, в том числе на передовой в Донбассе. Он подчеркнул, что специально делает обращение на русском языке, чтобы его поняли русскоговорящие граждане.

«А вот Россия и одна из политических партий Украины заявляют о притеснениях русского языка… На русском языке, который мы, между прочим, украинцы, не дадим никому приватизировать и никому не подарим», — сказал украинский президент.

«Хотя бы из-за человека под псевдонимом «Казак Луганский» — он же Владимир Даль. Даль был уроженцем Луганска, а это, если кто-то еще не понял, Украина», — привел не вполне ясную аргументацию своей языковой позиции Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что при президенте Зеленском, вопреки его предвыборным обещаниям, продолжается политика жесткой украинизации, которую начал еще президент Порошенко. Так, 16 января вступили в силу положения языкового закона, согласно которым вся сфера обслуживания без исключений должна перейти на украинский язык, а за нарушения этого для бизнеса предусмотрены штрафы.

В ноябре 2019 года Зеленский заявил, что так увлекся изучением украинского языка, что уже забывает русский.