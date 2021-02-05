Тула, 5 февраля, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Презентация объектов для инвестирования «Инвестиционный магазин» открылась в творческом индустриальном кластере «Октава» в Туле 5 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Инвестиционный магазин в Туле

В этом году мероприятие получило название «Инвестиции как искусство» — оно было вдохновлено творчеством Казимира Малевича, Александра Родченко и Василия Кандинского. Все проекты, представленные для инвестирования, экспонировались в зале на мольбертах, а сами объекты представляли собой выставочные полотна, выполненные в технике супрематистов.

«Губернатор Алексей Дюмин лично занимается развитием инвестиционного климата в регионе. 2020 год был сложным, но, несмотря на это, в Тульской области не было предприятий, которые высвободили бы большое число людей. Алексей Дюмин первым из глав субъектов взял на себя ответственность подготовить план, который поддерживал бы разные отрасли экономики. На эти цели из бюджета было выделено 3,5 млрд рублей. Наша задача — сделать 2021 год успешным. Экономический блок правительства региона подготовил несколько системных предложений не только в Туле, но и для малых городов», — отметил в своём приветствии участникам презентации первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. Он также выразил благодарность работодателям региона, которые в период пандемии обеспечили своих сотрудников санитайзерами и средствами индивидуальной защиты, приняли решение сохранить трудовые коллективы и не допустили сокращений.

Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что в 2020 году регион вошел в топ-3 субъектов национального инвестиционного рейтинга Агентства стратегических инициатив. В 2020 году в регион, несмотря на сложности, связанные с пандемией, пришли новые инвесторы, в том числе пять компаний получили статус резидентов ТОСЭР «Алексин» и одна стала резидентом ТОСЭР «Ефремов». Таким образом, в каждой из двух ТОСЭР региона работает по семь резидентов, а в особой экономической зоне «Узловая» уже 19 резидентов, общая сумма инвестиций составила 8 млрд рублей.

В Тульской области действуют налоговые преференции, которые ранее не применялись нигде в стране. В их числе специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0), который заключается между Правительством РФ, правительством Тульской области и инвестором при реализации проектов с использованием уникальных для России технологий. По СПИКу инвестор получает возможность зафиксировать налоговые льготы по налогу на прибыль и имущество на срок от 15 до 20 лет. Также с конца 2020 года в Тульской области применяется соглашение о защите и поощрений капиталовложений: оно заключается между Минэкономразвития РФ, правительством Тульской области и инвестором.

«Соглашение о защите и поощрении капиталовложений позволяет возмещать затраты из федеральных налогов, которые компания уплачивает при реализации инвестпроекта. Всего в России подписано 27 таких соглашений, из них одно в Тульской области. Сейчас в этом инструменте поддержки заинтересованы 25 компаний нашего региона», — отметил Григорий Лаврухин.

Гостям «Инвестиционного магазина» было представлено в общей сложности более 80 проектов для инвестирования в разных отраслях — в промышленности, сельском хозяйстве, культуре. Отдельной темой презентации стала туриндустрия, в частности создание автокемпингов.

«Мы проанализировали ситуацию: востребованы как кемпинги вдоль оживленных федеральных трасс М-2 и М-4, так и глэмпинг (отдых в палатке) в живописных местах. Мы подобрали площадки для такого отдыха и готовы предложить их инвесторам», — отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Также обсуждались перспективы туризма в Романцевских горах (Кондуках) — это место уже сейчас привлекает множество посетителей и расположено на популярном туристическом маршруте. Ещё один интересный объект — бывший бассейн в деревне Федоровка, в 30 километрах от Кондуков и всего в шести километрах от трассы М-4. Объект выглядит как большой купол из венецианского стекла. По мнению Ларисы Соломатиной, площадка подойдет для создания арт-резиденции, проведения мастер-классов и творческих встреч молодых художников. Лариса Соломатина отметила также, что большой потенциал для развития имеет санаторий-курорт «Краинка», который считается одним из лучших санаториев Подмосковья. При модернизации материально-технической базы он может стать конкурентоспособным курортом, новой точкой притяжения для туристов на карте Тульской области.