Вашингтон, 5 февраля, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Продажа Соединёнными Штатами крупной партии авиабомб Саудовской Аравии отменяется, пишет 5 февраля газета Defense News.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По данным источников издания, такое решение принято американскими властями вслед за отменой дальнейшего участия США в силовой поддержке действий в Йемене возглавляемой Саудовской Аравией так называемой антитеррористической коалиции.

Поскольку военная помощь прекращается, прекращается и поставка боеприпасов. Речь идёт о партии в десять тысяч авиабомб на сумму порядка $770 млн.

Уточняется, что в рамках одного из контрактов США должны были поставить саудитам три тысячи авиабомб малого диаметра GBU-39, производитель Boeing. Сумма контракта — $290 млн.

Второй контракт был заключён на поставку в Саудовскую Аравию семи тысяч высокоточных управляемых авиационных бомб (УАБ) Paveway IV, производитель — Raytheon Technologies. Сумма контракта — $478 млн.

Напомним, накануне, 4 февраля, американский президент Джо Байден заявил, что «активизируют дипломатию, чтобы положить конец войне в Йемене» и что «эта война должна закончиться».

Он добавил, что Пентагон больше не станет поддерживать боевые операции коалиции в Йемене, но продолжит помощь Саудовской Аравии и защиту её «суверенитета и территориальной целостности» от ракетных ударов «со стороны поддерживаемых Ираном сил», то есть со стороны йеменских хуситов.

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