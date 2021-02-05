Москва, 6 февраля, 2021, 00:39 — ИА Регнум. Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Вашингтон заставит Россию «платить» за свои якобы действия по вмешательству в выборы и отравлению граждан, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою позицию 5 февраля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

«А вот если прямо вот взять ‑ и послать? Прямо на три буквы? Вот что он сделает?», — пишет Михаил П.

Многие пользователи оказались возмущены тому тону, с которым выступил президент США по отношению к Российской Федерации. Граждане считают, что было бы правильным дать главе Соединённых Штатов чёткое понимание того, что нашей стране глубоко наплевать на его мнение.

«Кому еще не понятно, на кого работает Навальный?», — обращается Николай К.

Ряд граждан пришёл к выводу, что такая реакция Байдена была вызвана тем, что Россия всё никак не может отказаться от своего суверенитета и продолжает оказывать сопротивление попыткам США укрепиться в качестве мирового гегемона.

«Заплатить? За что? За то, что Россия никак не хочет стать ковриком для ног у порога Госдепа?», — задаётся вопросом Наталья К.

Нашлись и те, кто оказался уверен в том, что Российская Федерация меет запас прочности, чтобы выдержать давление со стороны США и их союзников. Люди считают, что скорее Вашингтон надломится, чем Москва сдаст свои позиции.

«Кишка тонка, однако. Заставлялка сломается. Факт. Полагаю, что каждая их санкция найдет ответный ход. И будет, как в песне: «И неизвестно, кому повезло», — пишет Ярема Г.

Напомним, 5 февраля президент США Джозеф Байден заявил о том, что Вашингтон заставит Россию «платить» за свои якобы действия по вмешательству в выборы и отравлению граждан.