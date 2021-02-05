Екатеринбург, 5 февраля, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Стоимость отопления в Свердловской области повысилась в январе 2021 года из-за сильных морозов, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Josh Wedin Батарея

У многих жителей сумма услуг за месяц выросла на 1 тыс. рублей и более. В частности, резко подорожало отопление.

«Сказались сильные холода, когда энергетики были вынуждены повышать температуру теплоносителя, в отдельные дни — до 120−130 градусов», — объяснил глава региона.

Куйвашев допустил, что иногда имеет место неисправность приборов учёта. В таком случае нужно обращаться в Госжилстройнадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, о росте стоимости услуг ЖКХ за январь ранее сообщали жители Екатеринбурга.