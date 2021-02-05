Коннектикут, США, 5 февраля, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Канадский актёр театра, кино и телевидения Кристофер Пламмер скончался на 92-м году жизни, передаёт 5 февраля портал Deadline.

Gordon Correll Кристофер Пламмер

Как сообщается, актёр умер в США, находясь в своём доме в Коннектикуте. Причина его смерти не называется.

За свою почти 75-летнюю карьеру Артур Кристофер Орм Пламмер снялся более чем в 100 различных фильмах, в числе которых «Звуки музыки», «Поющие в терновнике», «Возвращение Розовой пантеры», «12 обезьян», «Воображариум доктора Парнаса», «Девушка с татуировкой дракона», «Игры разума», «Свой человек», «Начинающие», «Сокровище нации» и другие. Также сыграл множество ролей в спектаклях, в том числе на Бродвее.

Был двукратным лауреатом премий «Эмми» и «Тони», лауреатом премий Гильдии киноактёров США, «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус», «Независимый дух».