Тирана, 5 февраля, 2021, 22:52 — ИА Регнум. После выхода из Евросоюза Великобритания вынуждена заново оформлять правовые рамки торгового сотрудничества. 5 февраля Великобритания заключила соглашение о партнерстве, торговле и сотрудничестве с Албанией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

МИД Великобритании Подписание данного соглашения знаменует следующий шаг в заполнении законодательного каркаса в этой сфере: оно обеспечивает продолжение сотрудничества и торговли между Албанией и Великобританией на таких же преференциальных условиях, как и до выхода Великобритании из Евросоюза.

Торговля между Албанией и Великобританией будет осуществляться по таким же правилам, что прописаны в соглашении о стабилизации и ассоциации между Албанией и Евросоюзом. Стороны выразили стремление укреплять платформу для дальнейшей взаимной либерализации торговли.