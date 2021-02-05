Магнитогорск, Челябинская область, 5 февраля, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Двое жителей города Магнитогорска (Челябинская область) задержаны по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств, сообщили 5 февраля в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Росгвардия

Задержать злоумышленников помогли сотрудникам УФСБ по Челябинской области бойцы ОМОН. Магнитогорцы были задержаны при выемке из тайника около 700 г мефедрона.

«По версии следствия, «синтетика» предназначалась для дальнейшей продажи», — отметили в Росгвардии.

К настоящему моменту известно, что двое задержанных магнитогорца — члены межрегиональной организованной преступной группы, причастной к незаконному сбыту наркотиков. Они продавали наркотики «бесконтактным способом» через интернет. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело.