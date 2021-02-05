Челябинск, 5 февраля, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Наказания для компании из Киргизии, пытавшейся незаконно ввезти в Россию более тысячи пар кроссовок фирм Adidas, Reebok и Nike, добилась Челябинская таможня, сообщили 5 февраля в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Челябинской таможни

Компания попалась на попытке незаконно провезти через границу крупную партию кроссовок больше года назад. Это произошло на 145-м км автодороги «Кустанай-Челябинск». Груз следовал из Бишкека в Тольятти (Самарская область).

Остановившая для проверки две большегрузные машины мобильная группа Челябинской таможни обнаружила в них не женскую и детскую обувь, как было указано в документах, а более тысячи пар спортивных кроссовок известных мировых брендов.

Пресс-служба Челябинской таможни

Отмечается, что правообладатели торговых марок оценили ущерб в восемь миллионов рублей. Челябинская таможня направила ряд заявлений в областной Арбитражный суд о привлечении киргизской компании к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака.

Пресс-служба Челябинской таможни

На все процедуры и судебное разбирательство ушло больше года. Комментируя эти события, начальник правового отдела Челябинской таможни Светлана Рожкова отметила :

«Тем не менее Челябинская таможня добилась своего. В конце января 2021 года Арбитражный суд по одному из дел привлёк организацию к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей».

Пресс-служба Челябинской таможни

Добавим, что изъятая обувь, согласно решению суда, передана на уничтожение.