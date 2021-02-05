Таможня Челябинска добилась наказания по делу о контрабанде обуви
Челябинск, 5 февраля, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Наказания для компании из Киргизии, пытавшейся незаконно ввезти в Россию более тысячи пар кроссовок фирм Adidas, Reebok и Nike, добилась Челябинская таможня, сообщили 5 февраля в пресс-службе ведомства.
Компания попалась на попытке незаконно провезти через границу крупную партию кроссовок больше года назад. Это произошло на 145-м км автодороги «Кустанай-Челябинск». Груз следовал из Бишкека в Тольятти (Самарская область).
Остановившая для проверки две большегрузные машины мобильная группа Челябинской таможни обнаружила в них не женскую и детскую обувь, как было указано в документах, а более тысячи пар спортивных кроссовок известных мировых брендов.
Отмечается, что правообладатели торговых марок оценили ущерб в восемь миллионов рублей. Челябинская таможня направила ряд заявлений в областной Арбитражный суд о привлечении киргизской компании к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака.
На все процедуры и судебное разбирательство ушло больше года. Комментируя эти события, начальник правового отдела Челябинской таможни Светлана Рожкова отметила :
Добавим, что изъятая обувь, согласно решению суда, передана на уничтожение.