Бишкек, 5 февраля, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Из-за пандемии трудовые мигранты оказались в крайне невыгодном положении — у них возникли сложности из-за введенных ограничений на поездки между странами. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов на заседании Евразийского межправительственного совета проходившем Алма-Ате сегодня, 5 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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«В настоящее время остро стоит вопрос постепенного снятия ограничений, увеличения количества рейсов между нашими странами, как для обеспечения предприятий необходимым количеством трудящихся, так и для возвращения трудящихся мигрантов к своим рабочим местам», — подытожил он.

Также новый глава киргизского правительства акцентировал внимание на неоюходимости создания цифровых экосистем, которые в конечном итоге будут способствовать полноценному обеспечению четырех свобод на внутреннем рынке Евразийского экономического союза.

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