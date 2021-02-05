Саранск, 5 февраля, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Глава Минпроторга РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Мордовии посетил саранский завод «Биохимик». Вместе с врио главы республики Артемом Здуновым и главой компании «Промомед» Петром Белым была запущена новая линия производства препаратов в ампулах, сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

Кроме традиционных препаратов, таких как мелоксикам, дротаверин, кетопрофен, папаверин, здесь будут выпускаться и антикоагулянты, которые являются необходимой частью лечения коронавирусной инфекции. Ожидается, что на полную мощность по этим препаратам, а также по инъекционному дексаметазону линия выйдет в феврале-марте текущего года.

С запуском новой линии предприятие удвоит производство лекарственных средств в ампулах до 15 млн единиц в месяц или до 175 млн ампул в год.

Мантуров отметил, что новая линия — это только один из пунктов масштабной программы развития предприятия, которая запланирована до 2025 года. Это поможет снизить зависимость от импортных лекарственных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре прошлого года Минздрав России внес в перечень препаратов, которые рекомендуется использовать при лечении пациентов с COVID-19, лекарства производства «Биохимика». В перечень включили антибиотик «Азитромицин», а также противовирусный препарат «Арепливир», в основе которого действующее вещество фавипиравир.

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