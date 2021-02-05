Москва, 5 февраля, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин критически относится к поведению блогера Алексея Навального на судебных слушаниях по делу об оскорблении Алексеем Навальным ветерана Великой Отечественной войны Игната Алексеенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

«В Бабушкинском суде творится абсолютный беспредел. Такого наша судебная система еще ни разу не видела. И это очень прискорбно. Наши судьи не могут дать отпор людям, которые ведут себя неподобающим образом. Никак не могут лишить слова Алексея Навального, который хамит и судьям, и заявителям. Мы наблюдаем вакханалию хамства, истерики, и бесконечные оскорбления, неуважение к суду», — рассказал Павел Данилин корреспонденту ИА REGNUM.

«У меня есть две версии происходящего. Либо Алексей Навальный «схватил звездочку», и считает себя выше всей судебной системы России, выше правоохранительных органов, всей системы власти, выше всех обычных людей. Либо он просто сошел с ума, либо имитирует то, что он сошел с ума, чтобы не сидеть в тюрьме, а находиться в психиатрической лечебнице. Какая из этих версий наиболее правильна, сейчас сказать трудно. Я склоняюсь к тому, что Алексей Навальный считает себя высшим существом, а всех остальных — недочеловеками», — завершил свой комментарий Павел Данилин.

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