Москва, 5 февраля, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Цены на овощи и фрукты в России должны начать снижаться по мере снижения доли импорта за счёт поступления на рынок нового урожая. Об этом заявили 5 февраля в Минсельхозе России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что цены на плодоовощную продукцию традиционно демонстрируют наибольшую динамику в январе, что «носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая прошлого года и увеличением доли импортной продукции на рынке».

Также в Минсельхозе указали, что некоторые из фруктов, например бананы, полностью импортируются в Россию, и потому их стоимость зависит главным образом от колебания курсов валют.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в январе выросли в среднем на 0,7%. При этом продовольственные товары подорожали на 1,01%, а цены на плодоовощную продукцию выросли на 4,77%.