Нарьян-Мар, 5 февраля, 2021, 20:35 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе прививку от COVID-19 сделали 830 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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"Первый этап вакцинации прошли 580 человек, второй этап завершил, то есть привился двумя компонентами вакцины, 251 человек», — уточнили в ведомстве.

По данным администрации, за прошедшие сутки в НАО зарегистрировано 8 случаев COVID-19. В числе заболевших — жители Нарьян-Мара, Искателей, Каратайки и Верхней Пеши.