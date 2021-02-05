Москва, 5 февраля, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху обсудили главы МИД России и Армении по телефону 5 февраля, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Минобороны России Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе

Российский и армянский министры иностранных дел Сергей Лавров и Ара Айвазян обсудили выполнение двух соглашений и итоги встречи заместителей глав правительств по Карабаху.

Первое — это трёхстороннее заявление Москвы, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 г.

Второе — также совместное заявление трёх стран о разблокировке границ Армении и Азербайджана от 11 января 2021 г. Обсуждались и итоги встречи в Москве 30 января 2021 г. заместителей глав правительств России, Армении и Азербайджана.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале планируется вторая встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.