Милан, Италия, 5 февраля, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Глава итальянского региона Ломбардия (Милан) Аттилио Фонтана в пятницу, 5 февраля, обратился к правительству страны с просьбой смягчить антикоронавирусные ограничения и разрешить заведениям общественного питания работать до 22 часов.

Винсент Ван Гог. Интерьер ресторана. 1887

Эпидемиологическая ситуация в Милане улучшается, а такое смягчение ограничений внесло бы значительный вклад в экономическое восстановление региона, отметил губернатор.

По данным на5 февраля, в Италии умерли 90 618человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на377 (днем ранее— на 422). Число подтвержденных носителей выросло на14 218(днем ранее — на13 659). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 611 659 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены429 118человек — на1159 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 987 995 граждан (за день этот показатель вырос на 85 443), что составляет около 1,6% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.