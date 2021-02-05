Челябинск, 5 февраля, 2021, 19:53 — ИА Регнум. В Челябинской области 6 и 7 февраля снова пройдут бесплатные проверки граждан на наличие коронавируса. Пункты тестирования откроются главным образом в торговых комплексах, сообщает региональный минздрав.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лабораторные исследования на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

В Челябинске 6 февраля сдать тест можно будет в пяти местах, а 7-го — в трёх. Также такие пункты будут работать в Аше, Копейске, Златоусте, Магнитогорске, Миассе и ряде других городов.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые в торговых центрах челябинцев тестировали во время новогодних каникул. Затем с января такие акции проводятся по выходным.