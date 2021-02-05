Реутов, Московская область, 5 февраля, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Осмотр министром обороны России Сергеем Шойгу готового подвижного берегового ракетного комплекса «Бастион» состоялся в ходе его рабочей поездки в НПО машиностроения в Реутове (Московская область), сообщили 5 февраля в пресс-службе Минобороны РФ.

Минобороны России Готовый подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион» в подмосковном «НПО машиностроения»

Также ему продемонстрировали перспективные разработки предприятия в области крылатых ракет и ракетных комплексов стратегического назначения. Сотрудники НПО показали министру уникальные установки, позволяющие подвергать изделия всевозможным видам испытаний для повышения их надёжности.

«Главе военного ведомства продемонстрировали комплекс теплопрочностных испытаний, позволяющий имитировать различные полётные условия, включая космический вакуум и нагрев до температур свыше двух тысяч градусов по Цельсию, а также самый большой в Европе радиоизмерительный радиоколлиматорный стенд МАК-15», — добавили в Минобороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шойгу в НПО машиностроения в Реутове провёл рабочее совещание, на котором обсуждались перспективы закупки российским оборонным ведомством гиперзвукового вооружения.