Тамбов, 5 февраля, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Тамбовская область в 2021 году в рамках национального проекта «Культура» продолжит укреплять материальную базу учреждений культуры и искусства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Продолжится открытие модельных библиотек, создание виртуальных концертных залов и реконструкция сельских домов культуры.

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По словам начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области Юрия Голубева, пандемия внесла существенные коррективы в работу учреждений курируемой сферы в 2020 году. Но при этом, по его словам, «культурная жизнь проходила чаще всего в формате онлайн, а не офлайн». Работа с посетителями была полностью приостановлена с марта по май, до сих пор учреждениям культуры разрешено наполнять залы только наполовину. Отменены все фестивали.

Несмотря на это, коллективы вели активную творческую деятельность, широко используя возможности интернета, концерты через виртуальные концертные залы, которые созданы по нацпроекту «Культура». Тамбовский и мичуринский драмтеатры проводили спектакли на открытых площадках, а музеи устраивали флешмобы. Онлайн-трансляции девяти спектаклей Тамбовского драмтеатра посмотрели более 30 тысяч зрителей. Согласно мониторингу, посещаемость учреждений культуры за год превысила 5 млн, что составляет 73% от запланированного. А туристический поток летом 2020 года увеличился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 14%.

В течение всего года велась активная работа по трем программам нацпроекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Тамбовская область досрочно выполнила все мероприятия нацпроекта и в качестве бонуса получила от Минкульта России средства на приобретение автоклуба, который поставлен в Мичуринский район.

Региональные власти заявляют, что на 2021 год и последующие годы планы «ещё более грандиозные». Если объем средств из федерального бюджета в 2020 годe на реализацию нацпроекта «Культура» составлял 115,4 млн рублей, то в 2021 году — почти вдвое больше, 221,3 млн рублей.

«Продолжится открытие модельных библиотек, создание виртуальных концертных залов и реконструкция сельских домов культуры. Все поступившие до середины прошлого года заявки от муниципалитетов включены в нацпроект «Культура». Причем дома культуры будут обновляться также по программе Минсельхоза «Развитие сельских территорий» и в рамках проекта «Местный Lом культуры» партии «Единая Россия», — сказал Юрий Голубев.

По его словам, в настоящее время требуют ремонта 17 домов культуры и восемь школ искусств. Детские музыкальные школы и школы искусств получат новое оборудование, инструменты.

Новым направлением станет поддержка творческих инициатив и проектов. Юрий Голубев отметил, что будут определены 13 лучших сельских учреждений культуры, которые получат субсидию в размере 100 тыс. рублей, а восемь лучших работников отрасли поощрят грантом по 50 тыс. рублей. Также продолжится повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры: 285 специалистов пройдут курсы повышения квалификации в вузах.

Начальник управления культуры и архивного дела выразил особую благодарность волонтерам культуры, сегодня их 676. Было подчёркнуто, что «их силами приведены в порядок объекты культурного наследия», также они помогают при проведении различных массовых мероприятий.

« С этого года есть возможность финансирования волонтерской работы», — отметил Юрий Голубев.

Из значимых мероприятий в 2021 году акцент будет сделан на подготовке к празднованию 150-летия выдающегося пианиста и композитора Сергея Рахманинова. Это событие включено в общероссийский план, состоящий из 102 событий, из них 21 напрямую связано с Тамбовской областью. Ранее глава администрации области Александр Никитин обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением присвоить федеральный статус музею-заповеднику С. В. Рахманинова «Ивановка», который станет центром празднования юбилея великого композитора.

В рамках юбилейных событий в честь Сергея Рахманинова к 2023 году в Тамбовской области будут воссозданы три исторических здания на территории усадьбы. В настоящее время строится гостиница. Кроме того, тамбовский драмтеатр готовит спектакль о жизни композитора, одной из федеральных телекомпаний предоставлен президентский грант на создание 26-минутного фильма о Сергее Рахманинове. В «Ивановке» пройдет музыкальный марафон, в котором примут участие музыканты мирового уровня. Каждый месяц в усадьбе будут проводиться новые выставки из ведущих музыкальных музеев. Кроме того, в этом году планируется провести не только традиционный Рахманиновский фестиваль, но и детский Рахманиновский фестиваль, который отложили в прошлом году из-за коронавируса.