Луганск, 5 февраля, 2021, 19:07 — ИА Регнум. За неделю на линии разграничения в ЛНР украинские формирования разместили 18 единиц техники, сообщил 5 февраля официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Так, ВСУ стянули к границе два бронетранспортёра (БТР), боевую бронированную машину (ББМ), — всё это рядом с посёлком городского типа Станица Луганская, а вблизи Счастья — боевую машину пехоты (БМП).

Кроме того, БТР размещён рядом с Попасной, а у Золотого — две ББМ, три БТР, зенитная установки ЗУ-23 и два многоцелевых транспортёра-тягача.

Также рядом с посёлком Мироновский ВСУ разместили бронированную разведывательно-дозорную машин, а рядом с посёлком Новотошковское и селом Крымское теперь находятся два БТР ВСУ и две ББМ.

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Напомним, вышеперечисленные вооружения запрещено размещать вблизи линии разграничения в Донбассе — согласно дополнительным мерам по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, действующим с 27 июля 2020 г.