Москва, 5 февраля, 2021, 18:56 — ИА Регнум. В Госдуме высылку иностранных дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве, назвали необходимой мерой в ответ на откровенное и показательное нарушение международного права и российского законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Мы подали вполне отчетливый и ясный сигнал европейским столицам о том, что никто не позволит «раздавать печеньки Госдепа» на российских улицах и политизировать несанкционированные митинги», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Задачей диппредставителей в стране пребывания является в том числе поддержание достойного уровня двустороннего диалога, отметил парламентарий.

«Кейс Навального не имеет никакого отношения к этому, наоборот, стал беспричинным раздражителем во взаимодействии с Германией и рядом других стран коллективного Запада», — подчеркнул депутат.

МИД России объявил о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционированных митингах в поддержку блогера Алексея Навального. Речь идет о дипломатах из Швеции, Польши и Германии.