Санкт-Петербург, 5 февраля, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Президента Владимира Путина просят предотвратить создание фан-зоны чемпионата Европы по футболу на Дворцовой площади в центре Петербурга летом 2021 года. Соответствующее обращение главе государства через электронную приемную направил муниципальный депутат МО «Гражданка» Вадим Сафонов.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

Сафонов обеспокоен тем фактом, что болельщики будут собираться на 13 тыс. кв. метров Дворцовой площади в течение пяти дней: 2, 3, 6, 7 и 11 июля. Он считает, что особенности проведения таких мероприятий несовместимы с требованиями обеспечения сохранности коллекций главного музея России — Государственного Эрмитажа. В частности, он имеет в виду обязательную продажу пива и традиции использования пиротехники футбольными болельщиками.

«Последнее не удавалось эффективно исключить ещё ни на одном массовом мероприятии с их участием», — пишет Сафонов. Он напоминает, что изначально фан-зону предполагали создать только на Конюшенной площади, как это было во время чемпионата мира 2018 года, но теперь планы чиновников поменялись.

Депутат приводит примеры разрушительных пожаров: 3 сентября 2018 года в Рио-де-Жанейро из-за «китайского фонарика» сгорел Национальный музей, а в ночь с 31 декабря на 1 января 2001 года на арке Главного штаба в Петербурге сгорел оригинал Колесницы Славы Карла России — из-за попавшей туда петарды.

Сафонов просит Путина «остановить опасное начинание и дать распоряжение отменить все приготовления к организации «зоны просмотра матчей» на Дворцовой площади», так как это не то место, «где возможно проведение мероприятий, потенциально опасных для нашего культурного достояния».

«Дополнительно могу отметить, что и с санитарной точки зрения Дворцовая площадь — не лучшее место для многочасовых мероприятий с большим скоплением людей. 31 января 2021 года сотрудники органов правопорядка уже столкнулись с нехваткой отхожих мест. При этом численность сотрудников была много меньше планируемых 10−20 тысяч человек и не производилась торговля пивом. Уважаемый Владимир Владимирович! Не оставьте это обращение без внимания. Речь о нашем общем городе. О нашем культурном достоянии. Речь об ответственности перед нашей с вами малой Родиной», — заключил депутат.