Варшава, 5 февраля, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В министерстве образования Польши разрабатывают курсы для изучения в школах традиционных семейных ценностей. Об этом сообщил 5 февраля министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в эфире Polskie Radio 24.

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«Мы сейчас живем в такое время, что семейным ценностям необходимо учить детей с раннего возраста. Причем это не должно восприниматься чем-то факультативным, необязательным или несерьезным. Семейным ценностям мы будем учить наравне с другими науками», — отметил Чарнек.

По словам министра, к такому решению в ведомстве пришли на прошлой неделе по итогам научной конференции в Католическом университете. Тогда кардинал Стефан Вышинский выступил с тезисом о возведении семейных ценностей в ранг научной дисциплины.

«Я как исследователь развиваю семейные исследования, которые должны стать научной дисциплиной», — отметил Вышинский, что в министерстве образования высоко оценили.

Чарнек отметил, что в ближайшее время будет запущен процесс внедрения семейных ценностей в ранг отдельной исследуемой дисциплины, после чего она сможет быть внедрена в школах как отдельный общеобязательный предмет. Предположительно, добавил он, это может произойти уже со следующего учебного года.