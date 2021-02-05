Киев, 5 февраля, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Власти Украины изначально, еще в 1991 году, сделали очень большую ошибку, не упразднив «советский комитет госбезопасности», заявил в ходе одной из дискуссий сегодня, 5 февраля, секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По его словам, в начале независимости украинское отделение КГБ просто переименовали в Службу безопасности Украины, оставив в ведомстве тех же работников, а последствия этого решения «страна пожинает до сих пор», цитируют Данилова украинские СМИ.

«Агентура Российской Федерации и сегодня на нашей территории просто безумная, Поэтому у нас идет не только горячая война… Еще есть так называемая шпионские война», — подчеркнул силовик, отметив, что обычным гражданам это незаметно, но в СНБО «чувствуют ее на себе, на своей шкуре, буквально каждый день».

ИА REGNUM напоминает, что накануне Данилов заявил, что санкции против оппозиционных телеканалов введены, чтобы «сохранить страну».

«На нашу страну напали… И мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость», — отметил секретарь Совнацбеза.