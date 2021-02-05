Москва, 5 февраля, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Несмотря на то, что у торговых центров в России в последнее время появилось немало конкурентов, полностью заменить ТЦ они вряд ли смогут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил старший преподаватель кафедры менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Кирилл Сиволапов. Так он прокомментировал новость о том, что в январе посещаемость московских торговых центров упала почти на 25%.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый центр

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"Конкурентов у торговых центров несколько. Во-первых, онлайн-торговля, обороты которой росли в 2020 году. Во-вторых, стрит-ритейл и в первую очередь магазины у дома. При этом надо понимать, что полноценно заменить торговые центры (по крайней мере успешные) эти конкуренты в ближайшее время не смогут, — сказал Сиволапов. — Основным преимуществом торговых центров является сосредоточение арендаторов, позволяющее гарантированно решить сразу ряд задач, стоящих перед покупателями».

Как подчеркнул эксперт, если не брать магазины у дома и микрорайонные торговые центры, то вопрос посещаемости во многом зависит от состояния доходов населения.

«Крупные ТЦ чаще всего посещают для решения большого количества различных задач с более высоким чеком, чем магазины у дома (если не брать в расчет возможные локдауны). Сейчас снижение количества посетителей на 1 тыс. кв. м связано с тем, что на фоне пандемии наблюдается определенное падение доходов населения. Непрофессиональные или недостаточно качественные торговые центры пострадают в первую очередь», — убежден эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что у торговых центров в России неплохое будущее.