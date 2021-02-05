Москва, 5 февраля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. И, безусловно, доказала эффективность препарата. А потому вполне достойна присуждения Нобелевской премии, отметил на пресс-конференции к Дню российской науки (отмечается 8 февраля) президент РАН Александр Сергеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

«Будут номинации с нашими вакцинами. Нобелевский комитет имеет некий список рассылки по тем уважаемым ученым, мнение которых важно в момент номинации. И я почти уверен, что будут номинации с предложениями разработчиков наших вакцин. Но мы понимаем, что могут быть и предложения относительно нового класса вакцин — на основе матричного РНК. Я бы не абсолютизировал этот вопрос, — подчеркнул глава РАН. — Конечно, премии даются за выдающиеся достижения, но есть определенная политизация в этом вопросе».

Академик подчеркнул при этом, что названное обстоятельство не означает, что «нам номинироваться не надо, надо рассказывать на различных площадках о достижениях наших ученых».