Красноярск, 5 февраля, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал решение Арбитражного суда региона о взыскании с «Норникеля» 146,18 млрд рублей за аварию в Норильске.

Иван Шилов ИА REGNUM Разлив дизельного топлива после аварии в Норильске

«Лёд тронулся!» — написал Усс 5 февраля в своём инстаграме. Решение суда он назвал «ожидаемым» и «справедливым».

"Представители «НН» затягивали процесс вместо того, чтобы извиниться и добровольно возместить ущерб», — пишет губернатор.

«После этого решения нами будут заявлены дополнительные претензии», — подчеркнул Усс, добавив, что речь идёт о возмещении вреда объектам природы, находящимся в ведении Красноярского края.

Глава региона подытожил, что на восстановление экосистемы «потребуются годы».

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Красноярского края 5 февраля взыскал с «Норникеля» за катастрофу в Норильске 146 млрд 177 млн рублей. Иск Росприроднадзора, заявившего об ущербе в почти 148 млрд рублей, удовлетворён частично.

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Экологическая катастрофа на Таймыре произошла 29 мая 2020 года. При разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») разлилось свыше 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.

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«Норникель» с подсчётами Росприроднадзора не согласился и заявил об ущербе в 21,4 млрд рублей.