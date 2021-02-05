Ферзиково, Калужская область, 5 февраля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. ДНК вируса африканской чумы свиней была обнаружена по результатам лабораторных исследований у больной свиньи в личном подсобном хозяйстве Ферзиковского района. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания противоэпизоотической комиссии, прошедшее по инициативе Комитета ветеринарии при правительстве Калужской области.

Паулюс Поттер. Две свиньи в свинарнике

На встрече заместитель регионального министра сельского хозяйства Геннадий Луценко призвал калужских свиноводов усилить контроль за соблюдением профилактики распространения африканской чумы свиней. В связи со вспышкой АЧС специалисты ветслужбы и органов местного самоуправления области проводят организационно-хозяйственную и санитарную работу в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года вирус АЧС был зарегистрирован у животных в личных и крестьянско-фермерских хозяйствах Барятинского, Мосальского и Спас-Деменского районов Калужской области.