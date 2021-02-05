Москва, 5 февраля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Государственное регулирование цен на пропуск голосового трафика может привести к очередному подорожанию услуг сотовой связи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Виталий Красиков. Так он прокомментировал информацию о том, что российские операторы сотовой связи обратились в правительство с письмом, в котором выступили против государственного регулирования цен на пропуск голосового трафика.

Иван Шилов ИА REGNUM Сотовая связь

«Государственное регулирование цен как метод решения экономических проблем в различных сферах деятельности регулярно появляется в информационной повестке. Тем не менее довольно сложно навскидку привести пример, когда подобная политика позволила достигнуть желаемых целей, — сказал Красиков. — Поскольку любая коммерческая деятельность имеет своей целью получение прибыли, в ситуации, когда один из показателей зафиксирован извне, топ-менеджмент компании постарается максимизировать доход другими доступными способами».

Как полагает Красиков, в случае с ценами на пропуск голосового трафика основной пострадавшей стороной, вероятнее всего, окажутся абоненты сотовых операторов, поскольку именно они являются конечными потребителями услуг сотовой связи.

«Потенциально такое решение может привести к очередному подорожанию услуг, а из позитивных последствий можно указать на несомненный рост прибыли оператора универсальной связи (Ростелекома), что вряд ли будет радовать рядового потребителя услуг сотовой связи», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме с осторожностью отнеслись к предложению в разы увеличить мощность сотовых передатчиков.