Варшава, 5 февраля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Польский Институт исследований общественного мнения провел опрос среди жителей Польши по поводу их мнения, кто может стать преемником Анджея Дуды в качестве кандидата на пост президента от правящей партии «Право и справедливость». Об этом сообщает газета Dziennik.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Текущий президентский срок для Анджея Дуды — последний, потому что Конституция ограничивает количество сроков президентства до двух. Жителей Польши спросили, кто может стать его преемником, представляющим правящую партию «Право и справедливость» на выборах в 2025 году.

Так, по мнению 40% респондентов, им может стать нынешний премьер-министр Матеуш Моравецкий. По мнению 18% опрошенных, преемником станет вице-премьер Ярослав Говин. Тройку предполагаемых кандидатов в президенты замкнул руководитель правящей партии Ярослав Качиньский с результатом в 17%.

11% респондентов указали, что им может стать бывший премьер-министр Беата Шидло. 9% опрошенных заявили, что видят в качестве наиболее вероятного преемника нынешнего министра юстиции Збигнева Зёбро. Замкнул список с результатом в 5% депутат Европарламента от правящей в Польше партии Иоахим Брудзинский.

В опросе принял участие 1 081 взрослый житель Польши. Исследование проводилось с 29 января по 2 февраля текущего года.