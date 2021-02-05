Луганск, 5 февраля, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Три раза ВСУ атаковали территорию ЛНР за минувшую неделю, сообщил 5 февраля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Уточняется, что обстрелам подверглись районы населённых пунктов Золотое-5, Калиново-Борщеватое, Калиново. Обстрелы велись из запрещённых Минскими соглашениями видов вооружений — крупнокалиберных пулемётов, гранатомётов, применялось стрелковое оружие.

Читайте также:Два мирных жителя ДНР ранены за неделю украинскими боевиками

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР за минувшую неделю ВСУ устроили 42 огневых провокации.