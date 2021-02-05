Киев, 5 февраля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский может готовить почву для прекращения деятельности оппозиционных партий. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 5 февраля в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Он прокомментировал лишение лицензий трёх оппозиционных телеканалов — NewsOne, 112.ua и Zik Зеленским и чиновниками Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

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«Они сейчас готовятся, как я понял по слухам, к тому, чтобы вообще лишить возможностей реальную оппозицию, которая называется «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), возможности функционировать как политическая сила», — сказал Погребинский.

Эксперт спрогнозировал атаку на политических противников действующего украинского режима, отметив, что Зеленский и его команда не смогут убедить ни мир, ни жителей Украины в том, что на самом деле они якобы воюют против «терроризма».

"Это явная попытка выстроить марионеточную банановую республику здесь, на Украине…» — подытожил Погребинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович заявил, что власти Украины руками радикалов намерены запугать оппозиционных журналистов и сторонников ОПЗЖ.