Красногорск, 5 февраля, 2021, 16:13 — ИА Регнум. По состоянию на 5 февраля прививку от коронавируса в Подмосковье сделали 116 499 человек. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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На данный момент в регионе действует уже более 190 стационарных пунктов вакцинации от коронавируса в поликлиниках. Планируется, что в марте 2021 года их количество увеличится до 220. Помимо них в регионе также работают и мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции.

В сообщении отмечено, что всего в Подмосковье от COVID-19 планируется привить 3,6 млн человек.